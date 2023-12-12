“جهز ورقك يا عريس” إعلان الاسكان الاجتماعي الجديد بمقدم 15 ألف جنيه وإمتلك شقتك في أقل من أسبوع

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بطرح إعلان جديد “سكن لكل المصريين”، التي شمل العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، فضلاً عن أن سعر قيمة الوحدة السكنية بلغت نحو 500 ألف جنيه، حيث إن هناك بعض الوحدات التي تبلغ نحو 350 ألف جنيه وفقًا للمساحات وبعض المعايير التي تتميزبها الوحدات السكنية، وجاء ذلك بعد إعلان الطرح التكميلي الذي شمل جمميع المتقدمين في الإعلان رقم 18.

الحصول على وحدات سكنية

وأكدت وزارة الإسكان الاجتماعي، أنه يجب على جميع المتقدمين ألا يكون قد قدموا في أي وحدات أو إعلانات سكنية مسبقًا، كما لا بد كذلك من أن يكون الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم نحو 4000 جنيه لكي يحصل على الوحدة السكنية المطروحه، إضافة إلى أن يجب كذلك بأن يكون المتقدم مقيم في نفس المحافظة ذاتها التي بها الوحدات السكنية،حتى يتمكن من الحصول على الوحدة.

دفع جدية الحجز للوحدات السكنية

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم دفع من 15 إلى 25 ألف جنيه وفقًا لمساحة كل شقة، وهي تعد جدية حجز يتم العمل على سدادها مع بداية الحجز، إضافة إلى أن واقع التقسيط يبلغ نحو 800 جنيه على مدار الـ 30 عامًا لكي يتمكن من الحصول على الوحدة، هذا وأن التقديم يكون عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يسهل على الجميع في إمكانية التقديم على الوحدات السكنية المتوفرة.