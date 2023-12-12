500 جنية عشان السنة الجديدة “زيادة رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023” استعلم عنها حالًا

مع بداية شهر ديسمبر 2024 يبحث الكثير من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة عن زيادة رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة المالية انه سيتم صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي مع مرتب شهر ديسمبر 2023 وتعتبر الزيادة الاستثنائية بقيمة 500 جنيهًا يتم صرفهم لجمع العاملين بالهيئات والوزارات المختلفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها جميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية.

زيادة رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن زيادة رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 بقيمة 500 جنيه حسب قرار رئيس الجمهورية في الفترة الماضية وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر الجاري كما أعلنت عن جدول مواعيد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري ، وتم زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال فترة الماضية.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وذلك بعد الإعلان عن زيادة رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 ويستطيع جميع الموظفين بمختلف قطاعات وهيئات الدولة صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بداية من يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 وتستمر عملية صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2023 وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي في جميع الشوارع أو عبر البنوك المصرية المختلفة.