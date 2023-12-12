سبب تعطيل الدراسة في العراق؟ .. وزارة التعليم توضح التفاصيل وتٌعلن عن موعد الاستئناف

يبحث الكثير من المواطنين والطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تعطيل الدراسة في العراق حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تعطيل الدراسة في العراق وذلك لمدة أسبوع بسبب انتخابات مجالس المحافظات حيث نسقت المفوضية العليا للانتخابات مع مجلس الوزراء لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق الأسبوع القادم وذلك قبل بداية امتحانات نصف العام 2023 في العراق وخلال السطور التالية نكشف كافة المعلومات حول تعطيل الدراسة في العراق.

سبب تعطيل الدراسة في العراق؟

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن تعطيل الدراسة في العراق وذلك بسبب إجراء انتخابات مجالس المحافظات وذلك في جميع المحافظات العراقية ، ويغيب الطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة عن الدراسة في جميع المحافظات العراقية بسبب اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الميلادي الحالي وتبدأ الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 وتستمر الإجازة حتى يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 وبعدها ينتظم جميع الطلاب في الدراسة.

موعد امتحانات نصف العام 2024 في العراق

بعد معرفة حقيقة تعطيل الدراسة في العراق وموعد الاجازة التي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في العراق عن موعد امتحانات نصف العام والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انه تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 في جميع المدارس العراقية ، وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ويجتهد جميع الطلاب في العراق بالمذاكرة للاستعداد لامتحانات نصف العام.