تبكير موعد صرف الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 “بزيادة 500 جنية”

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية عن موعد صرف الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين حيث تم زيادة رواتب الموظفين طبقًا لقرار رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي أثناء زيارته لمحافظة بني سويف وتم تطبيق الزيادة الاستثنائية الجديدة بقيمة 500 جنيهً الاعلى قيمة الراتب الأصلي ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف الزيادة الجديدة خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر الماضي وذلك لمساندة جميع المواطنين لتحمل أعباء المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين.

موعد صرف الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين وذلك مع اقتراب صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 حيث سيتم صرف الزيادة الجديدة مع رواتب شهر ديسمبر الجاري وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 ولمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس من نهاية الأسبوع ، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة التي تم تطبيقها و وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته في بداية شهر أكتوبر الماضي هي الزيادة الثانية على التوالي في هذا العام حيث تمت الزيادة الاولى خلال شهر ابريل الماضي والزيادة الثانية خلال شهر سبتمبر 2023.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

بعد التعرف على موعد صرف الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين يتساءل الكثير من المواطنين عن زيادة الحد الأدنى للأجور والتي تم زيادتها لتصل إلى 4000 جنيهًا ، وتختلف قيمة رواتب الموظفين في الدولة حسب الدرجة الوظيفية التي يعمل بها كل موظف فتبدأ رواتب العاملين بالدولة من 11 ألف جنيهًا حتى تصل إلى 4000 جنيهًا.