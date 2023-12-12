20 إجازة رسمية للطلاب والموظفين “جدول إجازات عام 2024” إجازات مدفوعة الأجر

مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد يبحث الكثير من الطلاب والموظفين عن جدول إجازات عام 2024 حيث تعتبر الإجازات الرسمية بمناسبة الاعياد او المناسبات الرسمية الخاصة بالدولة إجازات رسمية مدفوعة الأجر ويترقب الكثير من الطلاب والعاملين بمختلف قطاعات وهيئات الدولة جدول إجازات عام 2024 والتي نكشف عنها عبر السطور التالية.

جدول إجازات عام 2024

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن جدول إجازات عام 2024 وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد بعد أسبوعين حيث يبدأ العام الميلادي الجديد يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وإليكم جميع الاجازات الرسمية في الدولة في العام الميلادي الجديد.

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة ذكرى ثورة 25 يناير

يوم الأربعاء 11 أبريل 2024 أول أيام اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2024 ثاني أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الموافق 13 أبريل 2024 ثالث أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الخميس الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة شم النسيم.

الاجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد 2024

نستكمل موعد الاجازات الرسمية المتبقية في العام الميلادي الجديد والتي قد يتغير موعد البعض منها إلى يوم الخميس الأخير من كل اسبوع حتى يحصل الجميع على اجازة متصلة لمدة يومين مع يوم الجمعة الاجازة الرسمية في الدولة.