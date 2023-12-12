موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023- 2024 للقسمين العلمي والأدبي

زادت عمليات التساؤل في الفترة الأخيرة، عن موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث إن الكثير من الطلاب والطالبات يرغبون في معرفة الموعد الرسمي الخاص بالامتحانات، خاصة مع اقترابها لهذا العام، خاصة بعد توقف الدراسة في العام الماضي بسبب الحروب التي تمت وهروب العائلات والطلبة إلى بلادهم.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم السودانية، موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي الجاري 2024-2023، وفقًا لما يلي:-

يتم عقد امتحانات مادة التربية الإسلامية يوم 6 من شهر نوفمبر.

كما يتم عقد مادة فن وتصميم يوم 6 من شهر يونيو 2024.

مادة الأحياء يتم عقدها يوم 13 يونيو 2024.

بينما مادة الجغرافيا الأدبي يتم عقدها يوم 14 من شهر يونيو 2024.

كما يتم عقد امتحانات مادة الكيمياء للقسم العلمي يوم 16 من شهر يونيو 2024.

مادة الدراسات الإسلامية يتم عقدها كذلك يوم 16 يونيو 2024.

فضلاً عن انعقاد مادة الرياضيات يوم 21 من شهر يونيو 2024.

امتحانات الشهادة السودانية

وأوضحت الوزارة أن بداية امتحانات الشهادة السودانية يوافق يوم 11 من شهر يونيو 2024، وهو الموافق السبت، إضافة إلى أن الامتحانات يتم عقدها في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتستمر إلى 3 ساعات، لتشمل من مادة إلى مادتين في اليوم الواحد، على أن تكون الأسئلة في متناول كل طالب، ووفقًا لما تم شرحه على مدار فترة الدراسة.