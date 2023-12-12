هنا ظهرت|.. ما هي خطوات الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة 2023؟

برنامج الرعاية الاجتماعية هو جزء من مبادرات الرعاية في العراق، حيث يُطلق لمساعدة المحتاجين عبر توفيرهم بالمساعدات الضرورية، ويسهم في تأمين احتياجاتهم من السلع والخدمات، لذلك، ينتظر العديد من الأفراد بشغف موعد صرف الدفعة الأخيرة للعام 2023.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

توضع بعض الشروط من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للراغبين في التقديم لبرامج الرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط:

1. الجنسية العراقية الأصلية للمتقدم.

2. الإقامة الدائمة داخل العراق.

3. عدم وجود ممتلكات عقارية تمنع الحصول على الدعم.

4. العمر يجب أن لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للرجال، و55 عامًا للنساء.

5. عدد أفراد الأسرة يجب أن يكون أربعة على الأقل.

6. تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مع ضرورة صحة وصدق البيانات دون أي تضليل.

خطوات الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع منصة مظلتي عبر الإنترنت.

2. التوجه إلى القائمة المخصصة لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

3. اختيار القائمة المتعلقة بتحميل الكشوفات.

4. القيام بعملية البحث في القائمة للعثور على الاسم المراد الاستعلام عنه.

ما هو رابط منصة مظلتي الرسمي؟

بإمكان أي مواطن الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية وموعد صرف الوجبة الأخيرة للعام الحالي، حيث يعتبر صرف هذه الدفعات من بين الأمور المنتظرة بشغف من قبل المحتاجين.

ويتيح موقع الكتروني تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق هذا الاستعلام بالتفصيل، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن الأسماء والكشوفات، ويمكن أيضًا الاستعلام عبر منصة مظلتي، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد صرف الوجبة الأخيرة لهذا العام.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة والتي تحدثنا فيها عن خطوات الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية، وعن شروط الرعاية الاجتماعية في العراق.