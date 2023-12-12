عدد الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024 ” 5 إجازات للطلاب والمعلمين مدفوعة الأجر”

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات عن الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024 حيث اقترب الترم الأول في العام الدراسي الحالي على الانتهاء ولم يتبقى سوى عدد اجازات قليل جدًا في الفصل الدراسي الأول وذلك يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة عيد الميلاد الجديد ، كما يستعد الكثير من الطلاب لامتحانات الترم الأول التي لم يتبقى عليها سوى أيام قليلة وخلال السطور التالية نكشف عن الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024.

الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية وبالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول عن الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024 حيث اقترب الترم الأول على الانتهاء وإليكم موعد جميع الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024.

اجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير

اجازة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة عيد الشرطة المصرية و ذكرى ثورة 25 يناير

اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير

تستمر اجازة منتصف العام تستمر لمدة اسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024

يبحث الكثير من الطلاب عن موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وذلك بعد معرفة الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القادمة.