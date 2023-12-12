رسميًا “موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق 2024” .. كلها كام يوم مستعدين!

موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق توضح الجداول الزمنية للتربية العراقية أن امتحانات منتصف العام الدراسي 2024 ستبدأ في الأسابيع القليلة القادمة، سيشمل الجدول الزمني للاختبارات مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.

موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، يثير الاهتمام استعداد الطلاب للامتحانات وتحضيرهم لها بشكل جدي، ويسعى البعض للتعرف على تفاصيل محددة حول مواعيد الاختبارات وطبيعة الأسئلة المتوقعة.

تم تحديد فترة الاختبارات لتمتد على مدى أسبوعين متواصلين، حيث تبدأ الاختبارات في تلك الفترة وتنتهي للطلاب والطالبات وفقا للجداول المحددة، يأتي ذلك في إطار توفير الفرص الكافية للطلاب للتحضير الجيد وأداء الاختبارات بنجاح.

يسعى النظام التعليمي في العراق إلى تنظيم الأنشطة الأكاديمية بشكل فعّال، مما يسهم في تحقيق تجربة تعلم متوازنة وناجحة للطلاب والطالبات في مختلف المستويات الدراسية، بدء الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من انطلاق عملية الامتحانات التحريرية، حيث تمتد هذه الفترة الهامة خلال الدوام الرسمي للمؤسسة التعليمية.

تعتزم وزارة التربية في العراق إجراء امتحانات المراحل الابتدائية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم الاثنين، الموافق 31 يناير، يُلاحظ أن يوم السبت سيكون ضمن أيام الاختبارات.

هذه الفترة من الاختبارات لقياس تأتي فهم الطلاب واستيعابهم للمواد الدراسية، وتقدير مستواهم الأكاديمي، يتطلع النظام التعليمي إلى توفير بيئة مناسبة للامتحانات، حيث يشمل ذلك توفير الظروف الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بكفاءة وثقة.

نطلق الإجازة القصيرة بين الفصول تعد هذه الفترة فرصة هامة للطلاب للاستمتاع بأوقاتهم بطرق مختلفة.