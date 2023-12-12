هنرجع امتى تاني “موعد استئناف الدراسة بعد انتخابات الرئاسة 2024” .. وتاريخ الإجازة القادمة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد استئناف الدراسة بعد انتخابات الرئاسة 2024 حيث هناك إجازة لجميع الطلاب في المدارس التي بها لجان انتخابية اجازة رسمية لمدة 3 أيام متتالية بداية من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد استئناف الدراسة بعد انتخابات الرئاسة 2024 وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 ويستعد جميع الطلاب في هذه الأيام لموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد استئناف الدراسة بعد انتخابات الرئاسة 2024

أعلنت جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات المصرية عن موعد استئناف الدراسة بعد انتخابات الرئاسة 2024 وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 ومن المتوقع أن تبدأ الامتحانات العملية لجميع سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بعد العودة من اجازة الانتخابات الرئاسية مباشرة وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع السنوات الدراسية عن موعد امتحانات نصف العام 2024 وذلك بعد معرفة موعد استئناف الدراسة بعد انتخابات الرئاسة 2024 وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 لجميع سنوات النقل ، وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024 ، وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وتبدأ اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.