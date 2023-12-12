“هنــــا” الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 .. إضافة 450 جنية لكل مواطن

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 برنامج تكافل وكرامة في مصر يُعتبر أحد البرامج الأساسية للدعم الاجتماعي، حيث تم إطلاقه قبل عدة سنوات بهدف تقديم الدعم للمواطنين ذوي الطبقات الاقتصادية الضعيفة، يعلن حساب المواطن بانتظام عن فتح باب التقديم للانضمام إلى برنامج دعم تكافل وكرامة، وبمجرد تقديم الطلب، يتزايد اهتمام الناس في معرفة الأسماء الجديدة التي تمت إضافتها للحصول على الدعم.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023

للحصول على فرصة الاستفادة من برنامج المعاش التكافلي والكرامة، يتوجب على المواطن توفير الوثائق التالية وفقا للمتطلبات المعمول بها.

· عدم وجود ممتلكات كالمنازل أو الأراضي وما يشابه ذلك.

· في حال وفاة الزوج، يجب على الزوجة تقديم شهادة الوفاة كوثيقة رسمية.

· تقديم نسخة مصورة من إقرار الوصية عند وجود أبناء فقدوا والديهم.

· يجب على المتقدم تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية المعتمدة والمصرح بها لتأكيد حالته الصحية

· إذا كان أحد أفراد الأسرة في السجن، يتوجب توفير وثائق تثبت حالة العائلة، مع إحضار شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة وجود سيدة مطلقة.

· صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة، وفي حال وجود أحد أفراد الأسرة بإعاقة، يجب تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة.

· توفير هذه الوثائق يعد خطوة أساسية لضمان استحقاق الفرد وأسرته للدعم المالي المقدم من برنامج المعاش التكافلي والكرامة.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة