اضبط تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة اتحاد جدة واوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تقام اليوم مباراة اتحاد جدة السعودي مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حيث أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية عن بثها الحصري للبطولة في الوطن العربي وحول العالم، بالإضافة إلى منصة شاهد. يتطلع عشاق كرة القدم العربية إلى لحظات مثيرة ومشوقة، حيث تعتبر هذه المباراة هي الأولى التي يشارك فيها فريق اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، بعد تأهله بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2023 أما فريق أوكلاند سيتي، فهو يمثل مننطقة أوقيانوسيا في البطولة، حيث حقق التأهل بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسي 2023.

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة اتحاد جدة واوكلاند سيتي

تعتبر قنوات SSC الرياضية من ابرز القنوات الرياضية التي ظهرت في السنوات الأخيرة وهي تنفرد بنقل العديد من البطولات والمباريات الهامة ونعرض لكم مجموعة واسعة من الترددات لتسهيل استقبالها عبر مختلف الأقمار الصناعية. يمكنك الآن الاستمتاع بتردد قناة SSC 1 على النايل سات عبر إدخال البيانات التالية:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

هذا التنوع في الترددات يتيح للمشاهدين تجربة متميزة في متابعة أحدث الأحداث الرياضية بدقة عالية وصوت واضح. اجعل من ترددات قنوات SSC رفيقك اليومي للاستمتاع بكل لحظة من متعة الرياضة.

كيفية استقبال تردد قناة SSC الرياضية

عندما تحصل على تردد قناة SSC الرياضية، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحقيق تجربة استقبال فائقة:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك وتأكد من استعداده لاستقبال الإشارات بجودة عالية.

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر خيار التثبيت اليدوي لضبط الإعدادات يدويًا.

أدخل بيانات التردد الخاصة بقناة SSC التي حصلت عليها مسبقًا، مثل التردد (12523)، الاستقطاب (عمودي)، معدل الترميز (27500)، ومعامل تصحيح الخطأ (3/4).

اضغط على زر الحفظ لتثبيت الإعدادات الجديدة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستكون قادرًا على استقبال قناة SSC الرياضية بكل سهولة ومتابعة جميع مباريات كأس العالم للأندية 2023 بوضوح وجودة عالية. اجعل تجربتك الرياضية أكثر متعة ومتانة.