“يلا نخزن الفراخ ونملى الفريزر” سعر بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الثلاثاء 12-12-2023

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الثلاثاء الموافقة 12 من شهر ديسمبر لعام 2023 ميلادية، هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين ومربي الدواجن، وذلك بس حالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسعار الدواجن في الفترة الماضية، حيث شهدت ارتفاع وصل إلى 70 جنيه للكيلو وبعدها تراجع السعر حتى 60 جنيه مصري، وفي تقرير اليوم نوضح لكم سعرها اليوم في البورصات فضلاً تابعونا.

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر متوسط عن الزيادة التي شهدتها في الفترة الماضية، حيث تختلف أسعار الفراخ البيضاء من مكان لآخر زيادة طفيفة بمقدار 1 جنيه إلى 2 جنيه فقط، حيث وصل سعرها اليوم:

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر 61 جنيه مصري للمستهلك للكيو الواحد.

بينما شهد سعر الفراخ الساسو اليوم ارتفاعاً جديداً ليسجل 79 جنيه للكيلو ويصل إلى 80 جنيه.

كما استقر سعر الفراخ البلدي اليوم للمستهلك للكيو 110 جنيه مصري.

في حين بلغ سعر الفراخ البيضاء البياضة سعر 48 جنيه للمستهلك للكيو.

كما استقر سعر الفراخ الحمراء البياض سعر 61 جنيه للمستهلك للكيو.

سعر البيض اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار البيض اليوم بعد التذبذب الذي شهدته الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث وصلت كارتونة البيض البلدي اليوم سعر 139 جنيه مصري، في حين سجلت كارتونة البيض الابيض شعر 119 جنيه مصري، ووصل سعر كارتونة البيضاء الأحمر سعر 121 جنيه مصري.

اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم البيضاء بالشركات لسعر يترواح ما بين 24 جنيه مصري وحتى 31 جنيه مصري، بينما سجل سعر الكتكوت الابيض قطعان اليوم الثلاثاء سعر يترواح ما بين 22 جنيه مصري وحتى 22.25 جنيه مصري.