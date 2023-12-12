450 جنية “رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023” شهر ديسمبر .. السيسي بيفرح الكل

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف رواتب تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي ، ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن لجميع المواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع استعلام تكافل وكرامة من هنا. ثم يجب تسجيل الرقم القومي بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر قيمة معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة شهر ديسمبر 2023

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم 15 ديسمبر 2023 ويستطيع جميع الحاصلين على معاش تكافل وكرامة صرفه من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي ، ويعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للكثير من المواطنين في ظل غلاء الأسعار و الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين في الفترة الأخيرة.