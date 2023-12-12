باقي كام يوم؟! موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر .. وتاريخ الإعادة للمخالفين عن الموعد

موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر في الخميس الماضي، شهدنا انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة والرموز الانتخابية التي سيعتمدونها في هذا السباق الرئاسي، تلك الخطوة تأتي وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة، التي أشرفت على جميع الإجراءات الانتخابية، بدءا من تقديم الطلبات وصولا إلى اختيار الرموز.

موعد نهاية انتخابات الرئاسة في مصر

مع انطلاق الحملات الانتخابية، يُتيح هذا للمرشحين فرصة التفاعل مع الناخبين وتقديم رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، يعكس هذا النشاط المستمر مراحل مهمة في السباق الرئاسي، مما يضفي نكهة خاصة على المشهد الانتخابي ويعزز مشاركة الجمهور في هذه العملية الديمقراطية الانتخابية.

بعد استكمال نصف الإجراءات الانتخابية، التي انطلقت في الخامس من أكتوبر، وشملت تقديم أوراق المرشحين والتظلمات وفحصها والنظر فيها، إلى جانب الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين وتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وفحصها واتخاذ القرار النهائي واختيار الرموز الانتخابية، يظل نصف الإجراءات الانتخابية قائما على الأجندة.

وقد حددت الهيئة الوطنية جدولا زمنيا لجميع الإجراءات الانتخابية، شملت فترة تزيد قليلا عن شهر وثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة الانتقال إلى مرحلة مهمة، حيث يُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية، بداية حملات الدعاية الانتخابية ستكون خطوة أساسية بعد ذلك، مما يضفي حيوية إضافية للمشهد الانتخابي ويشجع على المشاركة الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية.

في الأسبوع القادم، يحدد يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 كآخر موعد لتقديم المرشحين لتنازلهم عن ترشيحهم، وفي غضون يومين من هذا التاريخ، سيتم نشر جميع التنازلات الواردة في الجريدة الرسمية.