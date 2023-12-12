بالخطوات.. كيفية تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا 2024

نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا تمثل مرحلة حيوية لطلاب الصف التاسع، حيث يلعب هذا الاختبار دوراً حاسماً في تحديد مسارهم الدراسي للمرحلة الثانوية، وتهتم وزارة التربية والتعليم في سوريا بتوفير آلية عادلة لتقييم أداء الطلاب، مع الحرص على حقهم في التظلم إذا كانت هناك شكوك في نتائجهم.

كيفية تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا

يحق لكل طالب تقديم اعتراض على نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا إذا كان هناك شك في صحة النتيجة أو وجود خطأ في التصحيح، ولتقديم الاعتراض، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية عبر الرابط.

2. اختيار الخدمات الإلكترونية للطلاب.

3. النقر على “اعتراضات السبر الترشيحي”.

4. إدخال رقم اكتتاب الطالب.

5. تحديد المواد التي يرغب الطالب في الاعتراض عليها.

6. إدخال رقم الهاتف المحمول.

7. النقر على “إرسال”.

تُدرس الاعتراضات من قبل لجنة مختصة، وسيتم إشعار الطالب بالنتيجة في غضون 15 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.

ما هي شروط الاعتراض على نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا؟

تسعى الطلاب دائمًا لتحقيق أعلى الدرجات في الامتحانات، بهدف تحقيق أهدافهم وضمان مستقبلهم الدراسي، لذا، يعتبر تقديم الاعتراض على نتائج الامتحان الترشيحي حقًا مشروعًا يجب احترامه.

ويمكن قبول الاعتراض إذا توفرت الشروط التالية:

1. يجب على الطالب أن يكون قد أدي امتحان الترشيح.

2. ينبغي أن يكون الطالب قد أدي الامتحان في المدرسة التي يدرس فيها.

3. يجب على الطالب تسجيل اعتراضه خلال الفترة المحددة لذلك.

ما هي رسوم الاعتراض على نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا؟

يشترط دفع مبلغ 1000 ليرة سورية لكل مادة يتم الاعتراض عليها، ويمكن أن تكون هناك عدة أسباب تدفع الطلاب لتقديم اعتراض على نتائج الامتحان الترشيحي، ومنها:

1. وجود خطأ في التصحيح.

2. عدم وضوح الأسئلة.

3. عدم مناسبة الأسئلة لمقررات المرحلة الدراسية.

أهمية تقديم الإعتراض:

يؤدي تقديم الاعتراض دورًا مهمًا في حماية حقوق الطلاب، حيث يضمن لهم حق الحصول على نتيجة عادلة، كما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية من خلال اكتشاف أي أخطاء في أسئلة الامتحان أو في عملية التصحيح.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن ما هي شروط الاعتراض على نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا؟، وعن كيفية تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا.