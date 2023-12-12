“هنـــا” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والتي تم ظهورها إلكترونيًا عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعي كما أعلنت وزارة العمل العراقية عبر موقعها الإلكتروني ، وتقدم وزارة العمل العراقية الرعاية الاجتماعية للكثير من المواطنين العراقيين في ظل غلاء الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية للكثير من المواطنين العراقيين خلال السنوات الأخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك بعد ظهورها رسميًا عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وتعتبر الرعاية الاجتماعية مصدر دخل للكثير من الارامل والمطلقات وكبر السن وذوي الاعاقة في ظل صعوبة العمل في الوقت الحالي وإليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أولًا يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعي من هنا. ثم يجب الضغط على “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

بعد الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يتساءل الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للقبول ضمن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي كما أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.