اضبط الآن.. تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023.. والأندية المشاركة في البطولة

بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، التي تشهد مشاركة 7 أندية من مختلف القارات، حيث أن بطولة كأس العالم للأندية تستحوذ علي إهتمام كبير من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، خاصةً مع مشاركة أندية كبيرة مثل النادي الأهلي، الذي يمثل الكرة المصرية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2023

انطلاق البطولة: تبدأ بطولة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر وتستمر حتى 22 ديسمبر 2023. مباراة الافتتاح: تفتتح البطولة بمباراة بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

المباراة الأولى للأهلي: يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى في الدور الثاني “دور ربع النهائي”، حيث سيواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي.

تاريخ المباراة: مقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت السعودية.

الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال إفريقيا. اتحاد جدة: من الدولة المضيفة، حامل لقب الدوري السعودي. مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا. أوراوا الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا. ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف. أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا. فلومينيسي البرازيلي: الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023

أعلن فيفا عن إذاعة البطولة عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC وعبر منصات فيفا الرقمية.

تردد قنوات SSC عرب سات (بدر 26 شرق):

التردد: 12418 و12380.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تعد هذه البطولة فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أبرز الأندية العالمية والمنافسة القوية بينها، في إطار الجهود المتواصلة لتفخيم كرة القدم على المستوى العالمي.