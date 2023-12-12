استقبل الآن ” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” متاحة على جميع الأقمار الصناعية .. شاهد الطبيعة بجودة عالية

يبحث الكثير من محبي الطبيعة والعلم عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أهم القنوات العربي والعالمية التي تقوم ببث مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية عن الطبية والعلوم المختلفة ، كما تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج عن الكثير من الاختراعات المستقبلية التي تفيد البشرية كما تكشف الكثير من الحقائق والكوارث الطبيعية المختلفة و يشرح بطريقة مبسطة للجمهور باللغتين العربية والانجليزية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك الكثير من المحتوى الشق والمفيد والذي يقوم بإضافة الكثير من المعلومات عن الطبيعة والعلم والطب والهندسة لجميع المشاهدين وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد :12226

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11804

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

ماذا تشاهدون عبر شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك اليوم؟

عبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تشاهدون الكثير من الأفلام الوثائقية الممتعة والتي يعمل على صناعتها الكثير من المتميزين في شتى أنحاء العالم وإليكم بعض برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك الحالية.