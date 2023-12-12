يا فرحتك يا طالب أنت وهو 🥳 ” تأجيل موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق” في هذه المحافظات فقط!

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في العراق عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق وذلك طبقًا للخطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي حسب ما تم إعلانه في بداية العام الدراسي الحالي وتبدأ امتحانات نصف العام في العراق يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي عملية امتحانات نصف العام يوم 9 فبراير 2024 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق.

موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق وذلك يوم السبت الموافق 27 يناير القادم حسب خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي ، ويجتهد جميع الطلاب والطالبات في مذاكرة جميع المواد الدراسية المختلفة في انتظار بداية الامتحانات ، وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام في العراق تأتي في متناول جميع الطلاب في ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول في الفصول الدراسية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في العراق

بعد معرفة موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة عن جدول امتحانات نصف العام والتي سيتم اعتماده خلال الأيام القليلة القادمة من قبل المديريات التعليمية في جميع المحافظات العراقية على تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم 30 ديسمبر 2024 ، وتبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة يوم 10 يناير 2024 ، وتبدأ امتحانات المراحل النهائية يوم 27 يناير 2024.