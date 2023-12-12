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HERE LINK “رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024” عبر www.anem.dz
تقدم الحكومة الجزائرية رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 وهي مبادرة وطنية جديرة بالتقدير، حيث تسعى إلى تأهيل وتوظيف الشباب، ومن بين الفرص المهمة التي تقدمها تأتي منحة البطالة، هذه المنحة تعتبر فرصة متميزة للشباب من الجنسين اللذين يسعون لتحقيق استقلال مالي، يستفيد المشاركون في هذه المنحة من مبلغ مالي كبير يصل إلى 15 ألف دينار جزائري، مقابل زيادة من 13 ألف دينار جزائري.
رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024
للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر، يمكن اتباع الخطوات التالية بعناية:
- زيارة رابط موقع منحة البطالة الجزائرية.
- قم بالتسجيل عبر موقع “وكالة التشغيل الوطنية”، حيث يتعين عليك إدخال المعلومات الشخصية بدقة عالية.
- اطلع بعناية على الشروط والأحكام المتعلقة بالتقديم للمنحة.
- قم بحجز موعد للمقابلة مع مستشار التشغيل في مكان قريب منك، وتأكد من ضبط وقت المقابلة بعناية.
- قم بطباعة وصل الحجز واحتفظ به حتى يوم المقابلة.
شروط التسجيل بالمنحة
للتأهل لمنحة البطالة الجزائرية لعام 2024، يجب على الشباب الجزائريين تحقيق التوافق مع الشروط الثابتة التي وضعتها الحكومة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إليك أبرز شروط هذه المنحة:
- المستهدفون: يتم استهداف الشباب الجزائري فقط، ولا تقبل المنحة طلبات من جنسيات أخرى.
- الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا جزائريا مقيمًا في البلاد، خاصة قبل بدء فترة التقديم.
- الفئة العمرية: عمر المتقدم يجب أن يتراوح بين 19 إلى 40 عامًا.
- التسجيل في anem: يتعين على المتقدم التسجيل في وكالة التشغيل الوطنية (anem) للاستفادة من المنحة للمرة الأولى.
- عدم وجود دخل ثابت: يشترط أن يكون الشاب بلا دخل ثابت.
- عدم التسجيل في مؤسسة تعليمية: يجب ألا يكون المتقدم مسجلًا في مؤسسة تعليمية أو تدريب مهني.
- عدم رفض فرص عمل: يجب ألا يكون المتقدم قد رفض فرصتين عمل متتاليتين.
- الالتزام بالاستدعاء: يجب على المتقدم التوجه إلى الوكالة في وقت الاستدعاء والمشاركة في الأنشطة والبرامج المطلوبة.
- الحالة الزواجية: في حال كان المتقدم متزوجا، يجب عليه تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.