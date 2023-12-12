بمبلغ يبدأ من 500 درهم.. التسجيل متاح الآن في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma ونزول الدعم آخر دجنبر لهذه الفئات

تنفيذًا لتوجيه ملكي سامي عن الحكومة المغربية، تم تدشين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ذلك البرنامج الذي يقوم بتقديم دخل شهري للأسر يبدأ من 500 درهم مغربي ويصل حتى مبلغ ألف درهم بنهاية كل شهر، فدعونا نوضح لكم تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وكيفية التسجيل في البرنامج وقيمته وكل ما يخص البرنامج، فكونوا معنا.

برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

بناء على توجيه ملكي سامي صدر برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في المملكة المغربية، حيث بدأ التسجيل في هذا البرنامج في الثاني من دجنبر الجاري، وذلك للمواطنين المستوفي بهم الشروط، حيث يأتي التسجيل في البرنامج بعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، حيث يتم التسجيل على المنصة كما يلي:

الدخول في البداية إلى موقع التسجيل في الدعم المالي الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. ابدأ في تسجيل طلب جديد وارفع الأوراق المطلوب منك إدخالها وكل البيانات الخاصة بك.

حال توافر بك الشروط سيتم الرد عليك وتقديم المعاش لك، حيث يتم معالجة الطلب في فترة أقصاها 30 يوم.

قيمة الدعم الاجتماعي المباشر

وضحت حكومة المملكة المغربية أن الحد الأدنى للدعم الاجتماعي سيكون بقيمة 500 درهم مغربي ويصل إلى مبلغ 1000 درهم مغربي، حيث سيتم إيداع هذا الدعم مع نهاية كل شهر، وذلك بداية من نهاية شهر دجنبر الجاري، وسوف تضع الحكومة في اعتبارها تركيبة كل أسرة، حيث تبدأ الدفعة الأولى بالصرف مع نهاية هذا الشهر.

من هم المستفيدين من الدعم الاجتماعي؟

بعد إطلاق منصة رقيمة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، بدأ المواطنين بالبحث عن المستفيدين من هذا الدعم، وهم سيكونوا كالتالي: