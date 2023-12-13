“umbrella الدفعة السابعة” كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي spa.gov.iq؟
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموجودة في العراق بالعمل على توفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المواطنين للإجابة عن سؤال كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟ كما أنه قد تم الإعلان عن الأسماء الخاصة بعام 2023 بعد أن تم مراجعة جميع المتقدمين، ويمكن أن يتم الاستعلام عن هذه الأسماء عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية.
كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي توجد في العراق بالإعلان عن توفير الرابط الخاص بمنصة “مظلتي”، الذي يعتبر من المصادر الرئيسية للمواطنين لكي يتم القيام بالاستعلام عن أسماء الأشخاص الذي تم اختيارهم في الرعاية الاجتماعية، وهذه الأسماء تتضمن مجموعة من الفئات المختلفة من المواطنين، ومن ضمن هذه الفئات هم الأشخاص ذوي الإعاقة وبالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
متاح الآن لينـك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf منصة مظلتي لعموم المحافظات
وهم الذي تم تأخير الأسماء الخاصة بهم في الدفعة الحالية وكان من المفترض أن يتم الإعلان عنها من قبل، حيث يتمكن الأشخاص العراقيين أن يقوموا بالاستعلام عن الأسماء الخاصة بهم في الرعاية الاجتماعية عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة “مظلتي” التي تكون تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
كيف تستعلم عن الأسماء التي تم شملها في الرعاية الاجتماعية
لكي تتمكن من الاستعلام عن الأسماء التي تم شملها في الرعاية الاجتماعية، وتستطيع أن تستعلم عنها من خلال الخطوات التالية:
متاح الآن لينكـ منصة مظلتي بحث قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq/umbrella
- يتم الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بمظلتي.
- يتم إدخال الرمز الخاص بالتحقق المرئي حتى يتم التأكد من الهوية الخاصة بك.
- يجب أن تقوم بتسجيل جميع البيانات والمعلومات الشخصية التي تكون مطلوبة من الشخص المستفيد.
- يتم النقر على الأيقونة التي تخص تنزيل الكشوفات وذلك بعد القيام بإدخال كافة البيانات، بعد ذلك سوف يتم عرض التفاصيل التي تخص الرعاية الاجتماعية.