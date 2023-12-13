“umbrella الدفعة السابعة” كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي spa.gov.iq؟

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموجودة في العراق بالعمل على توفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المواطنين للإجابة عن سؤال كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟ كما أنه قد تم الإعلان عن الأسماء الخاصة بعام 2023 بعد أن تم مراجعة جميع المتقدمين، ويمكن أن يتم الاستعلام عن هذه الأسماء عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي توجد في العراق بالإعلان عن توفير الرابط الخاص بمنصة “مظلتي”، الذي يعتبر من المصادر الرئيسية للمواطنين لكي يتم القيام بالاستعلام عن أسماء الأشخاص الذي تم اختيارهم في الرعاية الاجتماعية، وهذه الأسماء تتضمن مجموعة من الفئات المختلفة من المواطنين، ومن ضمن هذه الفئات هم الأشخاص ذوي الإعاقة وبالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهم الذي تم تأخير الأسماء الخاصة بهم في الدفعة الحالية وكان من المفترض أن يتم الإعلان عنها من قبل، حيث يتمكن الأشخاص العراقيين أن يقوموا بالاستعلام عن الأسماء الخاصة بهم في الرعاية الاجتماعية عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة “مظلتي” التي تكون تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كيف تستعلم عن الأسماء التي تم شملها في الرعاية الاجتماعية

لكي تتمكن من الاستعلام عن الأسماء التي تم شملها في الرعاية الاجتماعية، وتستطيع أن تستعلم عنها من خلال الخطوات التالية: