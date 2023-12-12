تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 علي القمر نايلسات وعربسات

تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024، إستطاعة قناة وناسة ان تحقق شهرة واسعة للغاية وبات الكثير من الاباء والامهات تفضل الحصول علي تردد قناة وناسة من اجل ارضاء ابنائها وذلك بسبب المحتوي المميز التي توفرة القناة دائماً ولذلك نعمل علي توفير تردد القناة المجانية المتوفرة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ويمكن للجميع الحصول علي التردد بدون مشاكل .

محتوى قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بتقديم محتوى يلائم التقاليد والعادات العربية حيث تجمع بين التشويق والمتعة والمعلومات الهادفة يسعى القائمون على القناة دائمًا لتوفير محتوى تربوي يساعد في تطوير وتربية الأطفال بشكل إيجابي.

تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024

تتميز قناة وناسة بجودة عالية في الصورة والصوت مما يضمن تجربة مشاهدة خالية من التشويش والانقطاع تعتبر القناة خيار مثالي للعائلات التي تبحث عن محتوى ترفيهي وتعليمي آمن لأطفالها.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة وناسة للأطفال على العرب سات

التردد 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الاستقطاب عمودي.

ويمكن أيضا أن يتم متابعة قناة وناسة بث مباشر على يوتيوب كما يمكن التعرف عن كل ما هو جديد للقناة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.