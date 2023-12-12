“لو الدرجة مش عجباك” .. خطوات تقديم اعتراض على نتائج السبر الترشيحي 2024 في سوريا جميع المحافظات

نتائج الامتحان الترشيحي في سوريا تمثل لحظة حاسمة لطلاب الصف التاسع، حيث يترقبون بفارغ الصبر هذا الاختبار الذي يحمل في طياته مستقبلهم الدراسي، يلقى هذا الامتحان أهمية كبيرة في توجيه خطواتهم نحو المرحلة الثانوية، إذ يعد مؤشرًا حاسمًا لاختيار التخصصات والتوجيهات المستقبلية، تتخذ وزارة التربية والتعليم في سوريا دورًا فعّالًا في ضمان عدالة الآلية المستخدمة في تقييم أداء الطلاب خلال هذا الامتحان، حيث تسعى إلى توفير بيئة عادلة وشفافة لضمان دقة وعدالة النتائج، تحرص الوزارة على إعطاء الطلاب فرصة التظلم في حال شعروا بوجود شكوك أو استفسارات حول نتائجهم، مما يعكس الاهتمام الكبير بضمان حقوق الطلاب وتوفير السبل لتصحيح أي أوضاع غير واضحة.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج السبر الترشيحي