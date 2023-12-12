طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط الاستفادة من الدعم المالي 1445

برنامَج دعم ريفي: هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الزراعة والمياه والبيئة لصغار الفلاحين مساعدة لهم في تنمية أنشطتهم، وذلك لرفع من اقتصاد المملكة العربية السُّعُودية، وكذلك توفير المنتجات الزراعية لمواطني المملكة، وبذلك يساهم البرنامَج في دعم التنمية المستدامة التي تحقق رؤية المملكة في 2030، وقد وضعت وزارة الزراعة والمياه والبيئة شروط للحصول على الدعم، ماهي شروط الحصول على الدعم المالي، وطريق التسجيل هذا ما نوضحه في الأسطر التالية.

طريقة التسجيل في برنامَج دعم ريف 1445

يمكنك التسجيل في برنامَج دعم ريف للاستفادة من مبادرات البرنامَج والحصول على الدعم، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة دعم ريف. اضغط إنشاء حساب جديد على “ابدأ طلب الدعم”. قم بتعبئة البيانات الشخصية اللازمة، ثم اضغط تسجيل. تصلك رسالة نصية بها رمز الدخول إلى المنصة. ادخل رمز التحقق، وقم بالدخول إلى المنصة. ادخل رَقَم حسابك البنكي.

بهذا سيتم تفعيل الحساب أليا، وأتممت عملية التسجيل بنجاح.

تستطيع الآن الدخول على برامج الدعم المختلفة واختيار ما يناسبك منها إذا أتممت شروطه.

ما هي شروط الدعم الريفي 1445؟

تشتمل الشروط العامة للحصول على الدعم الريفي 1445 ما يلي: