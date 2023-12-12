بالصور والخطوات.. طريقة www asd ma التسجيل في الدعم المباشر 2023 وقيمته وموعد صرفه وفقًا للتوجيه المغربي السامي

www asd ma التسجيل في الدعم المباشر 2023 هو ما يبحث عنه المواطنون والمواطنات في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان المملكة عن تقديم دعم اجتماعي مباشر لعدد من الأسر الفقيرة والهشة والأطفال بها، وفي تقرير اليوم نرفق لكم رابط التسجيل وشروطه وقيمة الدعم ومتى سيتم صرفه للمشمولين به، فضلًا تابعوا معنا.

www asd ma التسجيل في الدعم المباشر 2023

حتى تتمكن من الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المباشر، عليك أن تتوافر بك الشروط أولًا، حيث هذا الدعم موجه لفئات بعينها فقط في المملكة المغربية، وتأتي طريقة التسجيل بالدعم على النحو التالي:

عليك التوجه في البداية إلى رابط التسجيل في الدعم المباشر الموجود على شبكة الإنترنت، ثم النقر على “طلب الاستفادة”.

سيتم فتح لك صفحة طلب الاستفادة، حيث تقوم بالتسجيل وكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.

استكمل باقي خطوات التسجيل، ثم تحديد نوع الإعاقة، ثم التصريح بعدد الأطفال وأكد طلبك.

مع العلم أنه يتم دراسة طلبك، وخلال فترة ثلاثين يوم يتم الرد عليك، حيث بعد هذه الفترة يمكن www rnp ma تتبع الطلب والتعرف على نتيجته.

كم مبلغ الدعم المالي في المغرب؟

وضحنا بالخطوات والصور طريقة www asd ma التسجيل في الدعم المباشر 2023، وعن من هم المستفيدين من الدعم الاجتماعي فهم الأسر الفقيرة الهشة والأطفال حديثي الولادة وأصحاب الإعاقات، حيث يكون قيمة الدعم لهم بالقيم التالية:

الحد الأدنى للاستحقاق 500 درهم مغربي شهري.

أعلى قيمة للاستحقاق هو ألف درهم مغربي.

يتم تقديم الدعم بناء على تركيبة الأسرة.

علمًا بأن الدفعة الأولى من هذا الدعم سيتم تقديمها بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وبعدها سيتم صرفه كل شهر بنهايته.