مراجعه مواصفات هاتف OPPO A98 5G الجديد ثنائي شرائح الأتصال الذكي

مراجعه مواصفات هاتف OPPO A98 5G، يعد OPPO A98 5G هاتفًا ذكيًا مذهلاً يجمع بين الأداء والتصميم والابتكار،يتميز بشاشة FHD+ مقاس 6.72 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر مرئيات سلسة وغامرة للألعاب والبث والتصفح، كما تتمتع الشاشة بسطوع عالي يبلغ 680 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر، يتم تشغيل OPPO A98 5G بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 695 5G، والتي توفر أداءً سريعًا وسلسًا للمهام المتعددة والألعاب واتصال 5G.

مميزات هاتف OPPO A98 5G

هناك الكثير من المميزات لهاتف اوبو الجديد حيث يتم إقران مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة لتطبيقاتك وصورك ومقاطع الفيديو والملفات، كما يدعم هاتف OPPO A98 5G الشحن السريع ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، والتي يمكنها شحن ما يصل إلى 50% خلال 18 دقيقة فقط باستخدام شاحن SUPERVOOC بقدرة 67 واط.

يتميز هاتف OPPO A98 5G بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل، والتي تلتقط صورًا ومقاطع فيديو مذهلة في أي ظروف إضاءة، تحتوي الكاميرا الرئيسية على فتحة كبيرة f/1.7، والتي تسمح بدخول المزيد من الضوء وتعزز تفاصيل وألوان لقطاتك.

مواصفات كاميرا هاتف اوبو اي 98

تحتوي الكاميرا الخلفية أيضًا على عدسة مجهرية بدقة 2 ميجابكسل، والتي يمكنها تكبير ما يصل إلى 40x والتقاط التفاصيل المجهرية لموضوعاتك. تدعم الكاميرا الخلفية أيضًا أوضاعًا مختلفة مثل Nightscape، وPRO، وPANO، وPortrait، وTime-lapse، وSLO-MO، والماسح الضوئي للنص، وGoogle Lens، وExtra HD، وMacro، وSticker، وDual-view video، وMicscope. يحتوي OPPO A98 5G أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، والتي تلتقط صور سيلفي واضحة وطبيعية مع ميزات مثل Panorama و Nightscape و Time-lapse.