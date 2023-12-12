الطريقة موضحة بالخطوات “اعتراضات نتائج السبر الترشيحي سوريا” والاستعلام عن النتيجة بدون رقم اكتتاب 2024

بعد ظهور نتائج السبر الترشيحي للثانوية العامة في سوريا لعام 2023-2024، بدأ الطلاب في البحث عن رابط تسجيل طلبات الاعتراض على النتائج، يعتبر هذا البحث ضروريًا للطلاب الذين يرون وجود أخطاء في الدرجات، حيث تلعب هذه النتائج دورًا حاسمًا في تحديد مستقبلهم وفرص تسجيل البكالوريا للسنة الدراسية الجديدة 2024.

اعتراضات نتائج السبر الترشيحي