“اتفرج بأعلى جودة”.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي في كأس العالم للاندية 2023 وترددها على جميع الاقمار

تصدرت القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وستنطلق مساء اليوم الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية 2023 حيث يشهد هذا الحدث المثير مواجهة بين فريق الاتحاد السعودي ونادي أوكلاند سيتي، ومن المتوقع أن الفائز من هذه المباراة سيتأهل لمواجهة النادي الأهلي المصري في الجولة الثانية، والتي سيتم إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر 2023، وأما الفريق الخاسر فسيودع البطولة مبكرًا، ويعد هذا الحدث فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة المنافسات والتشويق الذي سيسبق التأهل إلى المراحل اللاحقة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي

تعتبر قنوات شبكة SSC من القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي حيث حصلت بشكل حصري على حقوق بث مباشر لمباريات كأس العالم للأندية 2023 في منطقة الشرق الأوسط حيث تم تحديد قناة SSC 1 HD المشفرة من قبل إدارة القناة لنقل مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، ويمكن المشاهدين أيضًا متابعة هذه المباراة المثيرة عبر تطبيق شاهد على الإنترنت، مما يوفر لهم وسيلة ملائمة للاستمتاع بالحدث الرياضي عبر الإنترنت، ونتمنى مشاهدة ممتعة لعشاق كرة القدم في المنطقة.

موعد مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي

في ضوء حديثنا عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي، نتطرق إلى أن من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي على أرض ملعب الملك عبدالله الرياضي، ويكون موعد هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و تعد هذه المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، وستكون فرصة مثيرة للجماهير للاستمتاع باللحظات الرياضية المثيرة والشغف في هذا الحدث العالمي المميز.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي

يمكنك من خلال ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي في كأس العالم للاندية 2023 متابعة المباراة بأعلى جودة للصوت والصورة، وذلك عبر قناة SSC1 HD المشفرة على الاقمار الصناعية بتعليق فارس عوض عبر القناة الصواتسة الاولى، أما عن تردد قناة ssc1 على النايل سات فهو 12523 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي وتصحيح الخطأ 4/3، وترددها في القمر الصناعي العرب سات هو 12418 بمعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي.