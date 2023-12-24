رسميا تحديد رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة pdf منصة مظلتي spa.gov.iq//umbrella

يرتفع معدل البحث من قبل المواطنين في العراق حول معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث قد تقدم الكثير من المواطنين من أجل الحصول على هذه المنحة حيث أن الحكومة قد وفرتها للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وغيرها من الفئات الفقيرة الأخرى، ولذلك يريد كل منهم أن يعرف هل تم قبوله في هذه المنحة أم لا وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية تابعونا.

شروط القبول في منحة الرعاية الاجتماعية

قد ذكرنا لكم كيفية معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الفقرة السابقة وهنا سنذكر لكم الشروط المطلوبة للحصول على هذه المنحة وهي كالتالي :

أن يكون المواطن من أصل عراقي. لا يكون عمره تحت سن 16 عام، ولا يتجاوز عن 55 عام. أما بالنسبة للنساء فلا يكون عمرهم تحت سن 15 عام، ولا يتعدى سن 60 عام. يجب أن يكون من المقيمين في العراق ولا يغيب عنها لمدة تتعدى الثلاثة شهور. يلزم أن لا يكون المتقدم مالك لحساب بنكي. يشترط أن لا يمتلك المواطن أي مستندات ذات مكانة عالية أو سجلات تجارية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين في العراق القيام بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية :