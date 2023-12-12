“رخصت الحقي خزني”.. اسعار الفراخ والبيض اليوم “البيضاء والبلدي” في الاسواق والمجمعات الاستهلاكية

شهدت اسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر تراجعا ملحوظا واضحًا في بورصة الفراخ، وهو ما يتيح للمستهلكين فرصة الاستفادة من منتجات ذات جودة بتكلفة أقل، ويتوقع أن يستمر هذا التراجع في أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة نظرًا للاستمرار في انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق، وهذا التطور يمثل فرصة جيدة للمستهلكين للتمتع بتكلفة منخفضة للمنتجات الدواجن، ويعكس تأثير الظروف الاقتصادية والعوامل الإنتاجية على تشكيل أسعار هذه المنتجات في السوق.

اسعار الفراخ والبيض اليوم

الآن بصدد التعرف على اسعار الفراخ والبيض اليوم من خلال الآتي:

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء إلى 60 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى 65 جنيهًا، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 70 جنيهًا قبل أيام قليلة.

سجلت أيضًا أسعار الدواجن الأمهات 57 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 63 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالدواجن الحمراء انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” إلى 70 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر 78 جنيهًا.

وبالنسبة للفراخ البلدي، ارتفع سعر الكيلو إلى 110 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا.

أما بالنسبة للأوراك، يتراوح سعرها بين 65 و78 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة للأوراك، يتراوح سعرها بين 65 و78 جنيهًا للكيلو. في حين يتراوح سعر الكبد والقوانص بين 70 و85 جنيهًا للكيلو.

أما الأجنحة، ترواحت أسعارها بين 55 و60 جنيهًا.

اسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم بعد تراجع سعر كرتونة البيض، الأبيض والأحمر، خلال اليومين الماضيين أمام منتجي الدواجن:

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 118 جنيهًا جملة، ويصل إلى المستهلك بحوالي 128 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض، فكان 116 جنيهًا جملة، ويصل إلى المستهلك بحوالي 120 جنيهًا.

بالنسبة لكرتونة البيض البلدي، فاستقر سعرها عند 135 جنيهًا جملة، وتصل إلى المستهلك بنحو 140 جنيهًا.

اسعار الفراخ والبيض اليوم في المنافذ الاستهلاكية

تكون اسعار الفراخ والبيض اليوم في المنافذ الاستهلاكية على النحو التالي :

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 73.9 جنيهًا، حيث تتراوح أسعار كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك ما بين 60 جنيهًا و 85 جنيهًا.

أما بالنسبة للدواجن البلدي، فيكون متوسط سعرها للمستهلك حوالي 111 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الدواجن البلدي بين 72 جنيهًا و 130 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم حوالي 115 جنيهًا عند البيع بالجملة.

وبينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض من 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

وأما كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 121 جنيهًا و122 جنيهًا.

أما كرتونة البيض البلدي، فتتراوح سعرها بين 139 جنيهًا و140 جنيهًا.

من خلال السطور القادمة يمكنك التعرف على اسعار الفراخ والبيض اليوم في الاسواق المصرية بعدما تباينت اسعارها من تاجر لآخر وفقا للمنطقة السكنية التي تقطن بها، كما قدمنا لكم أسعار كرتونة البيض الابيض والاحمر سواء في المجمعات أو الاسواق.