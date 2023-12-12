“ببلاش” القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية السعودية FIFA Club World Cup

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية السعودية FIFA Club World Cup في 20 ديسمبر 2023، وتستمر حتى 12 يناير 2024، بمشاركة 7 فرق من 6 قارات وتمتلك السعودية حقوق البث الحصرية للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت عن بثها على مجموعة قنوات SSC التابعة لها، وستقدم هذه القنوات المفتوحة تغطية متميزة للبطولة، من خلال استوديو تحليلي متخصص يضم نخبة من المحللين والخبراء الرياضيين، بالإضافة إلى الكاميرات المتطورة التي ستنقل المشاهد من أرض الملعب بأعلى جودة وتحظى بطولة كأس العالم للأندية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يشارك فيها أفضل أندية العالم، ويسعى كل فريق لتحقيق اللقب العالمي.

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة حيث تنطلق اليوم المباراة الافتتاحية بين فريقي اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة للمباراة لمشاهدتها.

تردد قناة ssc لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تمتلك سلسلة قنوات ssc حق بث العديد من المباريات الرياضية المهمة حصريا على شاشتها، ولذلك يبحث الكثيرون عن ترددات هذه القنوات وقد أعلنت سلسلة قنوات ssc بأنها تمتلك حق بث المباراة حصريا على شاشتها وحيث يبحث الكثيرون عن تردد سلسلة قنوات ssc فإنها تكون كما يلي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على بدر سات لعام 2024

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كما تقوم بعد القنوات الاجنبية بنقل مباريات كأس العالم للأندية ومن أبرزها قناة Football H وقناة HD فارزيش الجديد IRIB Varzesh 2024 وقناة CBC Sport الرياضية الأذربيجانية