استقبلها وتابع أهم المباريات.. تردد قناة أون تايم سبورت 1 و2 على النايل سات

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية، التي تقوم ببث العديد من المباريات المحلية والعالمية، حتى أن القناة تُساهم بشكل كبير في نقل كل ما هو جديد وحصري في عالم الرياضة بمختلف أنواعها، هذا مع العلم أنها تقوم من وقت إلى أخر بتحديث التردد الخاص بها، من أجل سهولة استقباله على النايل سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناه اون تايم سبورت 2024

يمكن القيام بإستقبال تردد قناة اون تايم سبورت الجديد، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11681.

استقطاب قناة أون تايم هو أفقي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

تردد قناه اون تايم سبورت 2 الجديد على النايل سات

ومن السهل كذلك إمكانية القيام بإستقبال قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات، كما يلي:-

تردد القناة هو 10853.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

خطوات استقبال قناة اون تايم سبورت 1 و2

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة أون تايم سبورت 1 و2 وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-