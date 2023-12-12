أستعلم هسة|.. كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق عبر الرابط الرسمي لمنصة الدعم مظلتي

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023 تثير اهتمام عدد كبير من المواطنين العراقيين، وتعتبر هذه القائمة مصدر دخل هام للعائلات ذات الدخل المحدود، الذين يواجهون تحديات صعبة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وأعلنت وزارة العمل العراقية عن توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن أسماء المستفيدين، وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفقرات التالية.

شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الإجتماعية 2023

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيمًا في العراق بإقامة دائمة.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، بينما يجب أن يكون عمر النساء المتقدمات لا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يتعين عدم وجود أصول أو عقارات للمتقدم، ويجب أن لا يتمتع بدخل شهري ثابت.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية

لكي تقوم بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة لابد من اتباع الخطوات التالية:

يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو موقع مظلتي.

انقر على برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم اختر الوجبة الأخيرة.

بعد ذلك، انتظر حتى تكتمل عملية تحميل الكشوفات وابحث عن اسم المستفيد.

بمجرد العثور على الاسم، يجب التحقق من تطابق تاريخ الميلاد لتجنب التشابه في الأسماء.

برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية 2023

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى دائمًا لتسهيل الأمور للمواطنين في جميع المحافظات العراقية، خلال الساعات الأخيرة، وأعلنت الوزارة عن إطلاق رابط إلكتروني خاص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023.

ويُعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من بين أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للعائلات المحتاجة، بهدف توفير الحياة الكريمة وتأمين احتياجاتهم الغذائية والضرورية.

ومع ذلك، أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب أخذها في اعتبارها للأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية.