حاسبة المعاش التقاعدي في التأمينات الاجتماعية 1445 وشروط مكافئة التقاعد

حاسبة المعاش التقاعد مقدمة من هيئة التأمينات ليستفيد بها كل من يريد التقاعد المبكر، وذلك ليتعرف على القيمة التقريبية لمكافئة التقاعد، وكذلك يستطيع أن يحسب من خلالها النسبة التقريبية لمعاش التقاعد المبكر، فلا شك أنها تمثل أهمية كبيرة لمن ينوي على التقاعد المبكر، ما هي الخطوات استخدام الحاسبة، وما هي شروط التقاعد المبكر، هذا ما نتناوله من خلال مقالنا.

طريقة استخدام حاسبة المعاش التقاعدي 1445

يمكنك استخدام حاسبة المعاش التقاعدي لحساب قيمة المعاش بعد التقاعد، وقيمة مكافأة التقاعد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على المؤسسة العامة للتقاعد. قم بالدخول على رابط حاسبة المعاش التقاعد. قم بتعبئة البيانات مثل : سبب ترك الخدمة، أخر راتب، عدد سنوات الخدمة، وغير ذلك من البيانات. يمكنك تحديد الراتب من سلم الرواتب الخاصة بوظيفتك.

اضغط على المعاش التقاعدي الشهري، تقوم الحاسبة بحساب قيمة المعاش التقاعدي بشكل تقريبي.

ما هي شروط صرف معاش التقاعد المبكر؟

يحق للمشترك في التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية أن يقوم بطلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا كان لديه الشروط التالية:

مدة اشتراك المؤمن لا تقل عن 300 شهر، أي ما يعادل 25 عامًا تقريبًا. يشترط في المؤمن ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات ليحق له طلب صرف المعاش. يجب على المؤمن عليه التقدم بطلب صرف المعاش إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال أحد فروعها، أو إلكترونيًا.

عند توافر هذه الشروط لدى المؤمن، فإنه عندئذ يحق له طلب صرف معاش التقاعد المبكر، وذلك بغض النظر عن سنه.

كما يجب على من ينوي التقاعد المبكر أن يعلم أن معاش التقاعد المبكر يكون أقل من معاش التقاعد العادي، وذلك بسبب المدة القصيرة للاشتراك في النظام.