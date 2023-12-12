لا تترك درجاتك|.. رابط الاعتراض على نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 بسوريا بالخطوات

بعد إعلان نتائج السبر الترشيحي للثانوية العامة 2023-2024، ينشغل الطلاب بالبحث عن رابط تسجيل اعتراضات، حيث يلاحظ بعضهم أخطاء في الدرجات، ويرى أهمية كل درجة في مستقبلهم وتأثيرها على تسجيل البكالوريا للعام الدراسي الجديد 2024، وتُعلن وزارة التربية والتعليم عن خدمة تسجيل اعتراضات النتائج، متيحة للطلاب تصحيح الأخطاء بدقة، ويتم فتح باب التسجيل لتلك الاعتراضات، ويُلحق بالخدمة رسوم تصحيح لمن يرغبون في إعادة تصحيح المواد، علمًا أنهم يحصلون على رسوم الاعتراض عند حصولهم على الدرجات المستحقة.

خطوات تقديم اعتراض السبر الترشيحي للبكالوريا 2024 سوريا

لتقديم طلب اعتراض على السبر الترشيحي لعام 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

1. زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

2. اختيار خدمات الطلاب الإلكترونية.

3. النقر على قسم اعتراضات السبر الترشيحي.

4. اختيار الفرع العلمي المناسب.

5. إدخال رقم الاكتتاب.

6. تحديد المواد التي ترغب في الاعتراض عليها.

7. إدخال رقم الجوال.

8. النقر على زر الإرسال لتقديم الطلب بدقة.

نتائج السبر الترشيحي 2023-2024

في ساعات الصباح الأولى ليوم السبت 9-12-2023، تم الكشف أخيرًا عن نتائج السبر الترشيحي في سوريا للعام 2023-2024، حيث شهدت إجمالاً مشاركة قوامها 65 ألف طالب وطالبة في امتحانات السبر الترشيحي، بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشعبة العلمية 39%، بينما بلغت نسبة نجاح الشعبة الأدبية 59%.

في الوقت القادم، يعلن السيد الدكتور دارم طباع عن موعد فتح باب التسجيل للاعتراضات على نتائج السبر الترشيحي وقيمة الرسوم المتعلقة بكل مادة، ويُشير الإعلان الرسمي أيضًا إلى أنه بمجرد فتح باب التسجيل، يمكن للطلاب الحصول على كود دفع الرسوم، مما يمكنهم من بدء الإجراءات الرسمية.