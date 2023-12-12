“اعرف هتأجز امتى؟؟!!” موعد اجازة نصف العام 2024 للجامعات والمدارس وموعد بدء الترم الثاني

يعتبر موعد اجازة نصف العام 2024 من أهم الموضوعات المتصدرة مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خصوصا مع قرب حلول الامتحانات خلال الشهر المقبل ووفقًا للخريطة التفصيلية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، ستبدأ الإجازة من تاريخ 27 يناير 2024 حيث تمتد لمدة 15 يومًا متواصلة، حيث تبدأ مباشرة بعد انتهاء آخر يوم في امتحانات نصف العام لجميع الصفوف الدراسية المختلفة.

موعد اجازة نصف العام 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد اجازة نصف العام 2024 للطلاب والجامعات ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وأكدت أيضا وزارة التعليم العالي أن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 لكافة طلاب المدارس والجامعات ستكون في يوم السبت الموافق 10 فبراير، وستستمر الدراسة خلال هذا الفصل حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

قبل أن نوضح موعد اجازة نصف العام 2024 يجدر بنا الإشارة إلى الخريطة الزمنية للعام الحالي التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم قبل بداية الفصل الدراسي حيث تتضمن الآتي: