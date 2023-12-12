“هتدفع كام؟” رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 لشهر ديسمبر عبر المصرية للاتصالات

يبحث العديد عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى أن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي أصبح أمرًا يهم الجميع، حيث يمكن أن يؤدي عدم سداد الفاتورة في الوقت المحدد إلى انقطاع الخدمة وتحمل غرامة مالية، ومن المعروف أن المواطنين يقومون بسداد فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر، حيث يتم الدفع في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2023، وسوف نستعرض موعد دفعها إلى جانب كيفية الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023

يمكن الجميع الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال النقر على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع المصرية للاتصالات.

قم بملء البيانات المطلوبة والتي تشمل: اسم العميل، كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي.

الآن اضغط على كلمة “اعرض الفواتير”.

في خلال لحظات ستظهر لك قيمة الفاتورة موضحة الاستهلاك بشكل تفصيلي.

عليك سداد قيمة الفاتورة قبل انتهاء الموعد المحدد تجنبا لانقطاع الخدمة.

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2023

في صدد حديثنا عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023، يجب أن نشير إلى موعد سدادها حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023، حيث يمتد الفترة حتى 14 ديسمبر 2023، وينبغي سداد المبلغ قبل الموعد النهائي لتجنب انقطاع الخدمة وتجنب فرض الغرامات عند التأخير في السداد، وقد سهلت شركة المصرية للاتصالات عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل ميسر، حيث يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وتمنح مهلة تسديد تصل إلى 30 يومًا، وبعد هذه الفترة، يتم ايقاف الخدمة نهائيا عن الخط الارضي حتى يتم سداد الفاتورة والغرامات المترتبة عليها من خلال أحد الطرق المخصصة لذلك.