الموارد البشرية : ما هي طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن 1445

يعد برنامَج حساب المواطن من البرامج الرئيسية في تقديم الدعم للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية الفقراء ومحدودي الدخل، ومن أظهر المشكلات التي تواجه المستفيدين في برنامَج حساب المواطن حد الإعفاء من التناقص، والحد الأدنى المانع من الدعم، وقيمة الدعم الشهرية، كل هذا تستطيع معرفته باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ومن خلال مقالنا نبين كيف يمكن استخدام الحاسبة ومعرفة هذه الأمور.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن 1445

يمكنك استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لحساب قيمة الدعم بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري الكلي للأسرة، وغير ذلك من البيانات التي تتطلبها الحاسبة لتحسب قيمة الدعم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة حساب المواطن. سجل دخولك إلى الحساب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من نفاذ. من الشاشة الرئيسة اضغط على الحاسبة التقديرية. يطلب من تحديد ما إن كنت رب أسرة أو مستقل. في حالة كونك رب أسرة، يتطلب منك إدخال بيانات التابعين، وهي تتمثل في عددهم وقيمة الدخل الخاص بكل منهم. أما إن كنت مستقل فلا يطلب منك سوى دخلك. بعد ذلك راجع البيانات وتأكد أن الدخل هو نفسه الذي أدخلته عند تسجيلك في دعم حساب المواطن. اضغط احسب.

يظهر أمامك الدعم المستحَق الشهري.

ما هو الحد الأدنى المانع للدعم، وحد الإعفاء من التناقص؟

الحد الدنى المانع في حساب المواطن هو الحد الأدنى للدخل الذي إذا تجاوزه المستفيد أو أفراد أسرته، فإنه لن يستحق الحصول على الدعم من حساب المواطن، وقد تم تعديل الحد الدنى المانع في حساب المواطن في 2023، بحيث لا تتجاوز الأسرة 20,000 ريال سعودي.

حد الإعفاء من التناقص في حساب المواطن هو الحد الذي إذا تخطاه إجمالي الدخل الشهري للأسرة، يبدأ الدعم في التناقص بقيمة 15 ريال سعودي لكل 100 ريال زيادة عن هذا الحد.

وكلا الحدين يختلفان من أسرة إلى أخرى، لذلك يمكن حسابه كما تقدم عن طريق الحاسبة التقديرية.