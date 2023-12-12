“ريحي دماغك وفرحي أولادك” ثبت تردد قناة وناسة الجديد نايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل أناشيد الأطفال

قنوات الأطفال دائمًا محل بحث من قبل الأمهات والآباء خصوصًا السيدات العاملات واللاتي يرغبن في إلهاء أطفالهن وفي نفس الوقت إكسابهم تعاليم الدين الحنيف والسلوكيات الصحيحة، وعلى رأس هذه القنوات، هي قناة وناسة، ولهذا البحث قائم حاليًا عن تردد قناة وناسة، ونذكر لكم تردد القناة الجديد وخطوات التثبيت، فكونوا معنا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تُعتبر قناة وناسة واحدة من قنوات الأطفال المجانية التي تقوم ببث محتواها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم القناة بتقديم باقة من الأناشيد والبرامج التي تتناسب مع عمر الأطفال من عمر يوم وإلى 18 سنة، وتقوم بتقديم أناشيد لتعليم الأطفال تعاليم الدين الإسلامي.

وفي نفس الوقت توجيه نصائح لهم وتعليمهم سلوكيات صحيحة بطريقة غير مباشرة عن طريق الأناشيد، ومن نفسه يقوم الطفل بتنفيذ العادات الصحيحة بمجرد مشاهدتها على التلفاز، وتُقدم القناة ترددها على النايل سات وعرب سات من خلال الإحداثيات التالية:

نايل سات عرب سات التردد: 11470 التردد: 11270 معدل الترميز 27500 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الاستقطاب عمودي معدل الاستقطاب عمودي

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة

بإمكانك اختيار القمر الصناعي سواء النايل سات أو عرب سات، ثم البدء في تثبيت الإحداثيات الخاصة بـ تردد القناة على هذا القمر، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية: