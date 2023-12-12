اضبط الآن .. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

هناك كثير من الجمهور يقوم بالتساؤل عن تردد قناة أون تايم سبورت، هذه القناه التي تقوم ببث محتوى رياضي مميز يهتم به عدد هائل للغاية من المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تكون من أفضل القنوات المميزة التي تعرض مختلف المباريات والبطولات التي يظل المواطنين يتساءلون عنها، وتجدر الإشارة بأن هذه القناة لها مميزات كثيرة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم احدث تردد خاص بها.

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت تكون من القنوات الأفضل على الإطلاق في بث محتوى مميز على خاص بالرياضة وكرة القدم، حيث إن تلك القناة تبث العديد من المباريات والبطولات الي لا تحصى الهامة والمرتقبة من جانب كل المواطنين المهتمون بالمحتوى الرياضي، وفيما يلي هذا التردد الخاص بتلك القناة:

التردد: 12303.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يترقب النادي الأهلي الفريق الذي سوف يفوز في المباراة التي سوف تقام اليوم الثلاثاء الموافق من 12 ديسمبر 2023م، بين اتحاد جدة وكذلك نادي أوكلاند سيتي، لكي يحقق أول فوز له بالبطولة، لكي يصل لنهائي كأس العالم للأندية، وتجدر الإشارة بأن تلك المباراة سيتم بثها على شاشة قناة أون تايم سبورت، حيث إن تلك القناة تمتلك حقوق بث مختلف المباريات والبطولات الهامة، وتستطيع ضبط التردد بالسير على الخطوات التالية: