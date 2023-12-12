هُنــا .. لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

قام عدد هائل جدا من المواطنين بالبحث للتعرف عن تلك الأسماء الجديدة التي تم شمولها في برنامج تكافل وكرامة، حيث إن هذا البرنامج يقم بتقديم الدعم لكل الأشخاص الذين يتوفر بهم معايير وشروط البرنامج، فمن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج تم تقديمه من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، بغية توفير الدعم للمواطنين الذين يكونوا بحاجه إليه من أصحاب الدخل المحدود، والذين تتوفر بهم شروط البرنامج، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بالطريقة التي تخص الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تم شمولها في هذا البرنامج.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن أن تتعرف على تلك الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي للمواطن.

الخطوة الثالثة: النقر على زر “استعلام”، ومن ثم سوف تتمكن من تلقي هذا الدعم من البرنامج بكل سهولة ويسر.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

تستطيع أن تحصل على هذا الدعم المقدم من جانب برنامج تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية: