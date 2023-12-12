عاجل.. تم تعليق الدراسة غدا في السعودية لاستمرار سوء حالة الطقس حتى الآن

تشهد المملكة العربة السُّعُودية على بعض المدن والمحافظات هطول أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة منذ أمسِ ومستمرة حتى الساعة، حيث أدى سوء حالة الطقس إلى تعليق الدراسة أمسِ بالعديد من المدن داخل المملكة، وتأجيل الامتحانات لبعض الجامعات، وحيث إن حالة الطقس لازالت مستمرة على نفس الوضع من شدة الرياح وهطول الأمطار الغزيرة، فهل سيؤدي هذا الأمر لتعليق الدراسة أيضا غدا الأربعاء 13 ديسمبر 1445، أم استخدام منصة مدرستي لمتابعة الدراسة من خلال الإنترنت.

هل يتم تعليق الدراسة غدا في السُّعُودية؟

رصد مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السُّعُودية بالأمس توقع سوء الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على بعض مدن المملكة، مما أدى إلى تعليق الدراسة في هذه المدن على النحو التالي:

المدن التي تم تعليق الدراسة بها

جَدَّة، مكة، المدينة المنورة، خليص، رابغ، الجموم، الكامل، بحرة، العلا، ينبع، العيص، المهد، خيبر، الغايل، بظهران، الجَنُوب.

ومع استمرار هطول الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشِّمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة المصحوبة بالرياح الشديدة من المتوقع تعليق الدراسة غدا الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

الجامعات التي تم تعليق الدراسة بها

جامعة أم القرى، جامعة جَدَّة، جامعة طيبة، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية فرع جَدَّة، جامعة الأمير مقرن، الجامعة الإسلامية فرع جامعة طيبة بينبع والعلا، كُلِّيَّة المسجد النبوي، منشآت التدريب التقني بمكة.

وبناء على ذلك تقرر تأجيل الاختبارات المقررة في هذا اليوم على جامعة الملك عبد العزيز وفرعها برابغ لوقت لاحق، مع تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين.

ويبقى السؤال هل صدر قرار رسمي بتعليق الدراسة غدا أيضا؟

عاجل .. الارصاد .. 🔴 إنذار أحمر 🔴 .. المدينة المنورة

الطائف

تبوك

الجوف

الحدود الشمالية 🔴سنوافيكم عند #تعليق_الدراسة — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) December 12, 2023

لم يتم صدور قرار رسمي بشأن تعليق الدراسة غدا حتى الآن، ومن المتوقع صدور القرار وسنوافيكم به في حالة صدوره.

ما هو قرار تعليق الدراسة غدا الأربعاء 13 ديسمبر 2023؟

نظرا لاستمرار الأمطار على بعض المدن والحافظات في المملكة العربية السعودية، والتي يصحبها ريا شديدة يمكن أن تؤدي إلى خطورة على حياة طلبة المدارس، لذلك تم الإعلان رسميا عبر وكالة تعليق الدراسة، أنه تم تعليق الدراسة غدا الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في المدن التالية (القنفذة، رجال المع، محايل، عسير، الليث، أضم)، وذلك حتى الآن.