مسلسل عثمان الحلقة الجديدة موقع قصة عشق

مسلسل عثمان الحلقة الجديدة من اكثر الاشياء التي يبحث عنها الكثير من مشاهدي ومحبي مسلسل المؤسس عثمان هو ذلك في انتظار عرض الحلقه 140 من المسلسل بعد الاحداث الشيقه والهامه التي حدثت في الحلقه 139، حيث أن مسلسل المؤسس عثمان له العديد من المشاهدين والمتابعين في كل مكان في العالم ليس فقط في تركيا وذلك لان المسلسل يحكي عن قصه تاريخيه اسلاميه وبطلها عثمان ارطغرل مؤسس الدوله العثمانيه حيث واجه العديد من التحديات من المعارك التي استطاع الانتصار في معظمها والتخلص من اعدائه سواء التتار والصليبيين والمغول وغيرهم.

مسلسل عثمان الحلقة الجديدة

بعد الاعلان عن عرض عرض الحلقة الجديدة 140 من مسلسل قيامة عثمان يرغب المتابعين في معرفة مواعيد عرض المسلسل حيث يتم عرضه على قناة ATV التركية في يوم اربعاء مترجم ويمكن مشاهدته مدبلج على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس، كما يمكن مشاهدته على موقع قصة عشق.

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12692.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

تردد القناة هو: 12034.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل استقطاب: أفقي.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد هو: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.