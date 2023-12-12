“الموظفين هيطيروا من الفرحة” موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023

تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر ديسمبر الحالي، يبدأ المواطنون في التوجه لمحركات البحث لرغبتهم في معرفة الموعد المقرر فيه لصرف مرتبات شهر ديسمبر، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم موعد صرف الرواتب لهذا الشهر إلى جانب جدول زيادة الحد الأدنى.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023

الجدير بالذكر أن الموعد الذي سيتم استقبال المواطنين فيه لصرف مرتباتهم لشهر ديسمبر هو اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، أما بالنسبة للمتأخرات فإنه سيسمح بصرفها في اليوم السابع والعاشر والحادي عشر من نفس الشهر، وإليكم جدول صرف الرواتب في الآتي:

في اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سوف تبدأ المصارف في استقبال المواطنين لصرف رواتب شهر ديسمبر.

بينما في اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر هو اليوم الثاني لصرف المرتبات.

أما بالنسبة لليوم الأخير لصرف المرتبات سيكون في السادس والعشرين من شهر ديسمبر.

جدول الزيادة المطبقة للحد الأدنى للأجور 2023

أصدر الرئيس قراره في الفترة الأخيرة بزيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين لتصبح قسمتها أربعة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف وخمسمائة، وإليكم الجدول الذي سيتم تطبيقه لزيادة الحد الأدنى: