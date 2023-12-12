فرجي أطفالك على يا لولو يا لولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2023 النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات التي تقدم العديد من البرامج الكرتونية التي يبحث عنها الكثير من الأطفال من مختلف أعمار، حتى أن العديد من أولياء الأمور وربات البيوت يبحثون عن مثل هذه القنوات الطفولية، التي تقدم محتوى ملائم بصورة وجودة عالية، لتقوم كذلك ببث برامجها باللغة العربية التي يفهمها شريحة كبيرة من الأطفال في الوطن العربي، وذلك سنوضح لكم تردد القناة الجديد بعد التحديث.

تردد قناة وناسة للأطفال

أصبح بإمكان جميع أولياء الأمور وربات البيوت، القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة التي يُشهدها ملايين الأطفال العرب، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

التردد التي يُرجى استقباله يكون 11559.

بينما معامل الإستقطاب فهو عمودي.

معدل الترميز لقناة وناسة 27500.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

حتى أنه يمكن استقبال قناة وناسة الجديد للأطفال على عرب سات، وفقًا للأتي:-

التردد الخاص بقناة وناسة هو 11270.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معدل ترميز القناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات استقبال قناة وناسة الجديد للأطفال

هنا بعض الخطوات للقيام بإستقبال قناة وناسة الجديد للأطفال، وفقًا للخطوات التالية:-