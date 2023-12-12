“الآن” تنزيل كشوفات نقل النفوس pdf في جميع أقضية ونواحي محافظات العراق عبر موقع ca.iq

المواطنون والمواطنات في العراق الراغبين في تغيير الاسم واللقب الخاص بهم يتساءلون في الوقت الحالي عن طريقة تنزيل كشوفات نقل النفوس pdf، حيث واجتهتهم الأولى هي وزارة الداخلية العراقية، وذلك لتحميل الكشوفات لكل الوجبات بعموم محافظات العراق، وفي تقرير اليوم نوضح لكم النتائج وكيفية استخراجها، فكونوا معنا.

تنزيل كشوفات نقل النفوس pdf عموم العراق

تقدم الحكومة العراقية عدد من الخدمات للمواطنين في الدولة، ومن ضمن هذه الخدمات المقدمة للمواطنين هي إمكانية تغيير الاسم واللقب، وتقوم وزارة الداخلية العراقية بدراسة طلبات المتقدمين ومن ثم بعدها تقوم بتخصيص كشوفات pdf بأسماء المشمولين بـ نقل النفوس، وذلك على شكل وجبات، وبعدها يتمكن المواطن من الاستعلام من خلال موقعها الرسمي والتعرف هل تم قبول طلبه لتغيير اسمه وطلبه أم لا.

رابط تنزيل كشوفات نقل النفوس pdf

يمكن بعد إعلان أسماء الوجبة الجديدة الاستعلام عن الكشوفات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

توجه لموقع وزارة الداخلية الرسمي العراقي على شبكة الإنترنت.

الرسمي العراقي على شبكة الإنترنت. اختر “نقل النفوس”.

اضغط على متابعة الطلبات السابقة.

أضف البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الهاتف، وأيضًا رمز المرور.

في النهاية انقر على “عرض الطلبات”.

ويمكنك تحميل ملف المقبولين بكل وجبة على حدى في المحافظات من نفس الموقع أيضًا.

مع العلم أنه يمكن التقديم من البداية على الموقع، حيث تقوم بإدخال كل البيانات الخاصة بك وتختار الجهة التي ترغب في الحصول على خدمة منها وتختار فئة المتطلب وموضوع المتطلب، ثم النقر على إرسال، وبعدها انتظر الرد على طلبك.