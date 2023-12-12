شوف اسمك فيهم .. قوائم أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

كثير من المواطنين يتساءلون عن الطريقة التي من شانها يتم التعرف على قوائم الكشوفات التي تم قبولها في برنامج الدعم العراقي الرعاية الاجتماعية، حيث ان هذا البرنامج يكون من البرامج المهمة للغاية التي تظل تقدم الدعم لجميع المواطنين الذين يكونوا مستحقين له في دوله العراق، كذلك ان هذا البرنامج الذي يدعى برنامج الرعاية الاجتماعية يقدم الدعم لكل الأشخاص المستحقين بدوله العراق الذين تتوفر بهم الشروط التي تم تحديدها من جانب الوزارة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الطريقة الخاصة بالتعرف على تلك الكشوفات المقبولة في البرنامج.

قوائم أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية

أصبح من ضمن ما يتم البحث عنه من جانب مواطني العراف في تلك الفترة الجارية، هي الخطوات التي يتم اتباعها للتعرف على كل الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية، فيمكن لك التعرف عليها بسهولة باتباع النقاط الآتية:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية، من هنا.

الخطوة الثانية: النقر على زر “دعم الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة: النقر على زر “تحميل”.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “بحث”.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك أن تستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية بكل سهولة إن كنت مستوفي لشروط البرنامج التالية: