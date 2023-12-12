ملفـاتْ كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 كل المحافظات عبر ca.iq وزارة الداخلية

تساؤلات كثيرة حول كشوفات نقل النفوس في العراق حيث إنها تعد من أهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطن بتغيير الاسم واللقب، حيث يتطلع الكثير من المتقدمين الحصول على النتيجة النهائية ولهذا وفرت وزارة الداخلية خدمة تحميل الكشوفات لكافة الوجبات عبر موقعها الالكتروني، ويوفر الموقع خدمة تعبئة استمارة نقل النفوس لجميع محافظات العراق في إطار إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطن والعمل على تلبية احتياجاته، ولهذا نقدم لكم عبر موقعنا البديل كيفية الاستعلام عن كشوفات نقل النفوس فتابعوا معنا.

مستندات استخراج كشوفات نقل النفوس العراق 2023

لكي تتمكن من تغيير الاسم واللقب بالأوراق الرسمية في الجهات الحكومية أو بطاقة الهوية الخاصة بك يجب تقديم المستندات المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي:

إحضار بطاقة الهوية وتقديمها لمكتب الأحوال المدنية.

صورة من البطاقة السكنية للشخص المتقدم.

إرفاق صورة البطاقة التموينية لصاحب الطلب.

إحضار البطاقة الانتخابية للمواطن الخاصة بتغيير اللقب أو الاسم.

ولقد شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث المواطنين عن خدمة نقل النفوس التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، وتحرص الحكومة على حصول كافة المواطنين بجميع المحافظات على الخدمات بسهولة ويسر، فقد أتاحت موقع بوابة المواطن للاستعلام عن كشوفات النتائج للتسهيل على المواطن، وتقوم الوزارة بالاعلان عن نتيجة المقبولين على هيئة وجبات تعلن في كشوفات PDF.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة من خدمة نقل النفوس، ويمكن الاطلاع بسهولة على كشوفات نقل النفوس من خلال اتباع الخطوات التالية: